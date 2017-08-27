أفاد مسؤول عراقي، اليوم الأحد، بوجود مساعٍ دبلوماسيّة حثيثة من دول عربية لإعادة "نظام الأسد" إلى مقعد سوريا في الجامعة العربية.
تمكن "تنظيم الدولة" من قتل وأسر عدد من "قوات الأسد" والميليشيات الموالية في هجمات خاطفة بريف دير الزور.
أفادت تقارير إعلامية روسية، اليوم الأحد، عن توصُّل "جيش الإسلام" وموسكو إلى اتفاق بشأن مدينة دوما بالغوطة الشرقية.
توقع الكاتب والإعلامي الجزائري، أنور مالك، اليوم الأحد، أكثر من سيناريو لنهاية رأس النظام السوري، بشار الأسد، بعد 7 سنوات من تدمير سوريا.
أُصيب عددٌ من مُهجَّري الدفعة الأخيرة من الغوطة الشرقية، اليوم الأحد، برصاص شبيحة "نظام الأسد" بريف حماة.
توصَّلت لجنة المفاوضات المكلّفة من أهالي مدينة دوما في الغوطة الشرقية إلى اتفاق مع روسيا بشأن إجلاء الحالات الإنسانية من المدينة.
كشف قائد سلاح مشاة البحرية في الجيش الأمريكي الجنرال، روبرت نيلر، اليوم الأحد، معلومات هامة تتعلق باستراتيجية واشنطن العسكرية لمحاربة "تنظيم الدولة" في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.